गणेश ने 27 नवंबर को अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'उन्हें निश्चित रूप से केवल उनके कौशल के आधार पर चुना गया है। उनके पास प्रथम श्रेणी स्तर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।'

बता दें कि अपने टेस्ट डेब्यू से पहले गुरनूर ने पंजाब क्रिकेट टीम की ओर से 22 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिनमें वह 26.40 की औसत और 43.20 की स्ट्राइक रेट से 71 विकेट हासिल करने में सफल रहे हैं।