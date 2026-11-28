गुरनूर बरार के टेस्ट डेब्यू पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने उठाया सवाल, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च में जारी दूसरे टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को डेब्यू करने का मौका मिला है। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में शामिल किया गया। हालांकि, गुरनूर के टेस्ट चयन पर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश ने तीखी और सीधी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें केवल कौशल के आधार पर चुना गया है, जबकि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है।
प्रतिक्रिया
गणेश ने गुरनूर के टेस्ट डेब्यू पर क्या दी प्रतिक्रिया?
गणेश ने 27 नवंबर को अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'उन्हें निश्चित रूप से केवल उनके कौशल के आधार पर चुना गया है। उनके पास प्रथम श्रेणी स्तर पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।'
बता दें कि अपने टेस्ट डेब्यू से पहले गुरनूर ने पंजाब क्रिकेट टीम की ओर से 22 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिनमें वह 26.40 की औसत और 43.20 की स्ट्राइक रेट से 71 विकेट हासिल करने में सफल रहे हैं।
प्रदर्शन
डेब्यू मैच में ही छोड़ी छाप
आलोचनाओं के बीच गुरनूर ने अपने टेस्ट डेब्यू पर प्रभाव छोड़ा।
मैच के अपने 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को LBW आउट कर भारत को दूसरे टेस्ट की पहली सफलता दिलाई।
साल 2026 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गुरनूर के लिए बेहद शानदार साबित हुआ है। घरेलू क्रिकेट में बहुत अधिक अनुभव न होने के बावजूद वह वनडे के बाद अब टेस्ट टीम में भी जगह बनाने में सफल रहे हैं।
गेंदबाज
वनडे में भारत के शीर्ष गेंदबाज बने गुरनूर
जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू करने के बाद से गुरनूर ने अब तक 13 मैचों में 23 विकेट चटकाए हैं, जिससे वे 2026 कैलेंडर वर्ष में भारत के सर्वाधिक वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई वनडे सीरीज के 3 मैचों में उन्होंने कुल 9 विकेट (पहले मैच में 3/44, दूसरे में 4/30 और चौथे में 2/69) लिए थे।
इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया था।