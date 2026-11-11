भारत के लिए टेस्ट खेल चुका यह खिलाड़ी, अब UAE के लिए खेलेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 7 टेस्ट खेल चुके केएस भरत अब UAE की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह फरवरी 2027 में अपना कूलिंग ऑफ पीरियड (अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि) खत्म होने के बाद UAE की टीम से खेलने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 2023 से 2024 के बीच भारत के लिए 7 टेस्ट खेले थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह दुनिया भर की टी-20 लीग में खेलते हैं।
बयान
टेस्ट क्रिकेट खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए खास एहसास- भरत
भरत ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे खास एहसास है और इसकी कोई तुलना नहीं है।
हालांकि, एक खिलाड़ी के तौर पर वह सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि घरेलू क्रिकेट में पिछले कुछ सालों से उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है।
अबू धाबी टी-10 में खेलने वाले भरत को लगता था कि उनके अंदर अभी भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की क्षमता बाकी है। इसी वजह से उन्होंने संन्यास का फैसला लिया।
अंतरराष्ट्रीय
दुबई में रहते हैं भरत
भरत अब UAE की टीम के जरिए शीर्ष स्तर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि पूरी करनी है जो फरवरी में खत्म हो जाएगी।
इसके बाद वह अपनी योजना के बारे में ज्यादा जानकारी दे सकेंगे।
33 वर्षीय भरत फिलहाल दुबई में रहते हैं। वह नियमित रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) अकादमी में अभ्यास करते हैं और वहां की सुविधाओं से काफी प्रभावित हैं।
स्वागत
UAE क्रिकेट ने किया भरत का स्वागत
भरत ने कहा कि UAE क्रिकेट ने उनका स्वागत किया है और उन्हें अपनी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का मौका दिया है।
उन्होंने बताया कि वहां घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ियों का स्तर काफी अच्छा है।
UAE में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान और अब कुछ भारतीय खिलाड़ी भी खेलते हैं।
भरत ने कहा कि वह अपने क्रिकेट करियर की इस दूसरी पारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं।
जानकारी
भारत के लिए ऐसे रहे भरत के आंकड़े
भरत ने भारतीय टीम के लिए 7 टेस्ट की 12 पारियों में 20.09 की औसत से 221 रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 44 रन रहा। इस खिलाड़ी ने 113 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 36.53 की औसत से 6,102 रन बनाए थे।