केएस भरत भारतीय टीम के लिए 7 टेस्ट खेले हैं (फाइल तस्वीर)

भारत के लिए टेस्ट खेल चुका यह खिलाड़ी, अब UAE के लिए खेलेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

लेखन आदर्श कुमार 12:26 pm Nov 11, 202612:26 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 7 टेस्ट खेल चुके केएस भरत अब UAE की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह फरवरी 2027 में अपना कूलिंग ऑफ पीरियड (अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि) खत्म होने के बाद UAE की टीम से खेलने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने 2023 से 2024 के बीच भारत के लिए 7 टेस्ट खेले थे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह दुनिया भर की टी-20 लीग में खेलते हैं।