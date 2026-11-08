वनडे सीरीज के पहले 2 मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड की पिचों पर भड़के पूर्व भारतीय खिलाड़ी, जानिए क्यों सुनाई खरी-खोटी

लेखन आदर्श कुमार 02:41 pm Nov 08, 202602:41 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार खिलाड़ी अंबाती रायडू ने न्यूजीलैंड की ओर से तैयार की गई पिचों की आलोचना की है। 6 बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे रायडू ने कहा कि न्यूजीलैंड की रणनीति टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने पर आधारित हो सकती है। हालांकि, अब तक यह रणनीति कारगर साबित नहीं हुई है। सीरीज में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर 7 में से 6 बार टॉस गंवा चुके हैं।