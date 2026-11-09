विराट कोहली भारत के दिग्गज खिलाड़ियों में से हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

विराट कोहली को उनकी गलती बताने से लगता था डर, पूर्व कोच का बड़ा खुलासा

लेखन आदर्श कुमार 11:12 am Nov 09, 202611:12 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच रयान टेन डेशकाटे ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान विराट कोहली के साथ हुई एक अहम बातचीत का खुलासा किया है। उस दौरे पर कोहली खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और बार-बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर ड्राइव लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवा रहे थे। टेन डेशकाटे ने बताया कि कोहली जैसे बड़े खिलाड़ी से उनकी तकनीकी कमजोरी पर बात करना चुनौतीपूर्ण था। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?