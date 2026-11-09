दूसरे वनडे में गौतम गंभीर के इस फैसले पर भड़के पूर्व भारतीय कप्तान, जानिए क्या कहा 

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर जारी वीडियो में कहा कि दूसरे वनडे में सिर्फ राहुल ही सहज नजर आए।

उन्होंने कहा, "जब परिस्थितियां मुश्किल होती हैं तो सिर्फ 2 खिलाड़ी आगे आते हैं- विराट कोहली और राहुल। अगर राहुल जल्दी आउट हो जाते तो भारत की हार तय थी। ऐसे में अक्षर के बाद राहुल को छठे नंबर पर भेजना कहां का न्याय है? अक्षर को उनसे पहले बल्लेबाजी कराने के फैसले को आप कैसे सही ठहरा सकते हैं?"