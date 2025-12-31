ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेमियन मार्टिन की तबीयत बिगड़ी, कोमा में भर्ती कराए गए

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन को लेकर बुरी खबर है। विश्व कप विजेता टीम के प्रमुख सदस्य रहे मार्टिन इस समय कोमा (इंड्यूस्ड) में हैं। दरअसल, क्रिसमस के ठीक बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और इसके बाद उन्हें क्वींसलैंड के अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक, 54 वर्षीय इस पूर्व खिलाड़ी का मेनिन्जाइटिस का इलाज चल रहा है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान मार्टिन को अच्छा इलाज मिल रहा है- एडम गिलक्रिस्ट पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने स्पष्ट किया है कि मार्टिन का अच्छे से इलाज चल रहा है। न्यूज कॉर्प से बात करते हुए मार्टिन के करीबी दोस्त गिलक्रिस्ट ने कहा, "उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है। अमांडा (मार्टिन की पार्टनर) और उनके परिवार को पता है कि बहुत से लोग अपनी दुआएं और शुभकामनाएं भेज रहे हैं।" बता दें कि मार्टिन को लेकर के सोशल मीडिया पर दुआओं का सिलसिला जारी है।

ट्विटर पोस्ट डेरेन लेहमैन ने भी किया पोस्ट Lots of love and prayers sending @damienmartyn way . Keep strong and fighting legend . Love to the family xxx 🙏 ❤️ — Darren Lehmann (@darren_lehmann) December 30, 2025

बयान हर कोई मार्टिन के लिए अपनी शुभकामनाएं दे- ब्रैड हार्डी ऑस्ट्रेलिया के मशहूर रूल्स फुटबॉलर रहे ब्रैड हार्डी ने 6PR पर कहा, "मार्टिन बदकिस्मती से बॉक्सिंग डे पर बीमार पड़ गए और अभी क्वींसलैंड के एक अस्पताल में हैं और वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर कोई मार्टिन के लिए अपनी शुभकामनाएं और सकारात्मक विचार रखे। भगवान उन्हें हिम्मत दे। उम्मीद करते हैं कि वह इससे उबर जाएंगे, क्योंकि यह गंभीर मामला है।"

टेस्ट करियर मार्टिन ने ऑस्ट्रेलिया से खेले थे 67 टेस्ट मार्टिन ने 1992 से 2006 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टेस्ट खेले थे। वह शुरुआती कुछ सालों के बाद ही टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन उन्होंने 6 साल बाद 2000 में टेस्ट टीम में जोरदार वापसी की थी। उन्होंने 2006 में एशेज सीरीज के बीच में संन्यास ले लिया था। दाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबज ने अपने टेस्ट करियर का अंत 46.37 की औसत से 4,406 रन बनाकर किया, जिसमें 13 शतक शामिल थे।