क्या मुस्तफिजुर रहमान के विवाद के बाद टी-20 विश्व कप के मैच भारत में खेलेगा बांग्लादेश?

बीते शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रिलीज कर दिया था। अब ऐसी खबर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आगामी टी-20 विश्व कप के अपने मैच भारत में नहीं खेलना चाहता। BCB अपने मैच श्रीलंका में स्थानांतरित करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से अपील कर सकता है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देगा BCB BCB अब ICC को चिट्ठी लिखकर कोलकाता में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर सकता है। बता दें कि बांग्लादेश को अगले महीने होने वाले विश्व कप के अपने पहले 3 मैच कोलकाता में खेलने हैं। BCB की बैठक के बाद मीडिया कमेटी के चेयरमैन अमजद हुसैन ने क्रिकइंफो को बताया, "हमारे टी-20 विश्व कप के 3 मैच कोलकाता में हैं, इसलिए जो हुआ है, उसके बारे में हम ICC को लिखेंगे।"

श्रीलंका श्रीलंका में अपने मैच खेलना चाहती है बांग्लादेशी टीम बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने कहा कि उन्हें भारत में टीम की सुरक्षा को लेकर शक है। नजरुल ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा, 'मैंने BCB से इस पूरे मामले को ICC को समझाने के लिए कहा है। बोर्ड को बताना चाहिए कि जब एक बांग्लादेशी क्रिकेटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता, तो पूरी बांग्लादेशी टीम विश्व कप खेलने के लिए भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती।'

रिलीज क्या है पूरा विवाद? बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। 24 दिसंबर को कलिमोहर यूनियन के हुसैनडांगा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल को कथित तौर पर भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। इससे पहले 18 दिसंबर को 25 साल के दीपू चंद्र दास को मैमनसिंह की भालुका उपजिला में ईशनिंदा के आरोपों के बाद हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं के बीच KKR ने मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया।

