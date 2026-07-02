अमेरिका ने राउंड ऑफ-16 में किया प्रवेश (तस्वीर: एक्स/@USMNT)

फीफा विश्व कप 2026: अमेरिका ने बोस्निया-हर्जेगोविना को हराते हुए राउंड ऑफ-16 में किया प्रवेश

लेखन अंकित पसबोला 08:30 am Jul 02, 202608:30 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मैच में अमेरीका फुटबॉल टीम ने बोस्निया और हर्जेगोविना को 2-0 से हराया। अमेरिका से फोलारिन बालोगुन और मलिक टिलमैन ने 1-1 गोल करते हुए जीत में योगदान दिया। दिलचस्प रूप से अमेरिका के लिए पहला गोल करने वाले बालोगुन को दूसरे हाफ के दौरान रेड कार्ड भी मिला और मेजबान टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। हालांकि, बोस्निया इसका फायदा नहीं उठा सकी।