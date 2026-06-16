ईरान और न्यूजीलैंड के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा फुटबॉल मुकाबला

फीफा विश्व कप 2026: ईरान और न्यूजीलैंड के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा रोमांचक मुकाबला

लेखन भारत शर्मा 10:21 am Jun 16, 202610:21 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-G में ईरान और न्यूजीलैंड फुटबॉल टीम के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। पहले हाफ के 7वें मिनट में न्यूजीलैंड और 32वें मिनट में ईरान ने गोल दागकर बराबरी हासिल की। इसके बाद दूसरे हाफ के 55वें मिनट में न्यूजीलैंड और 64वें मिनट में ईरान ने गोल कर मैच को ड्रॉ करा लिया।