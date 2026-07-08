फीफा विश्व कप 2026: स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराया, 72 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची

आंकड़े

स्विट्जरलैंड ने सिर्फ 2 गोल टारगेट पर किए

मैच में स्विट्जरलैंड ने गोल करने की 7 बार कोशिश की और 2 बार टारगेट पर शॉट लगाए। कोलंबिया ने 15 बार कोशिश की और वह 3 बार टारगेट पर शॉट लगाने में सफल रही। मैच में स्विट्जरलैंड का 53 प्रतिशत समय में बॉल पर कब्जा रहा। उसने 88 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 567 पास पूरे किए। इसी तरह कोलंबिया का मैच में 47 बॉल पर प्रतिशत कब्जा रहा और उसने 87 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 504 पास पूरे किए।