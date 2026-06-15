स्वीडन ने ट्यूनीशिया को 5-1 से हराया (तस्वीर: एक्स/@svenskfotboll)

फीफा विश्व कप 2026: स्वीडन ने ट्यूनीशिया को 5-1 से हराते हुए की जोरदार शुरुआत

लेखन अंकित पसबोला 10:00 am Jun 15, 202610:00 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में स्वीडन फुटबॉल टीम ने अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की है। इस यूरोपियन देश ने अपने पहले मैच में ट्यूनीशिया फुटबॉल टीम को 5-1 से हराते हुए 3 अंक बटोरे। स्वीडन की ओर से जीत के नायक यासीन अयारी रहे, जिन्होंने 2 गोल किए। उनके अलावा अलेक्जेंडर इसाक, विक्टर ग्योकेरेस और मटियास स्वानबर्ग ने 1-1 गोल किए। ट्यूनीशिया से ओमर रेकिक ने इकलौता गोल किया।