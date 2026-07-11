स्पेन ने बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है

फीफा विश्व कप 2026: स्पेन ने बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 09:03 am Jul 11, 202609:03 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को कांटे के मुकाबले में 2-1 से हरा दिया। इसी के साथ स्पेन ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जहां उसका मुकाबला फ्रांस फुटबॉल टीम से होगा। लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच शुरुआत से दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला दिखा, लेकिन आखिरी मिनटों के गोल ने बेल्जियम का सफर समाप्त कर दिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।