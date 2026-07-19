फीफा विश्व कप 2026: गोल्डन बूट समेत व्यक्तिगत पुरस्कारों की दौड़ हुई रोचक, जानिए मौजूदा स्थिति

अर्जेंटीना के 12 गोलों में सीधा योगदान (8 गोल, 4 असिस्ट) देने के कारण मेसी सूची में सबसे आगे हैं।

इसी तरह स्पेन के रोड्री ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 655 पास पूरे करते हुए टीम के डिफेंस को मजबूती दी है, जिससे वे मेसी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं।

इसी तरह इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम टूर्नामेंट में 7 गोल और 1 असिस्ट के साथ इंग्लैंड के मुख्य आधार रहे और इस रेस में मजबूती तीसरे नंबर पर हैं।