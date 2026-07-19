फीफा विश्व कप 2026: गोल्डन बूट समेत व्यक्तिगत पुरस्कारों की दौड़ हुई रोचक, जानिए मौजूदा स्थिति
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 का खिताबी मुकाबला सोमवार रात साढ़े 12 बजे अर्जेंटीना फुटबॉल टीम और स्पेन के बीच खेला जाएगा। इस फाइनल मुकाबले से पहले व्यक्तिगत पुरस्कारों की दौड़ बेहद रोमांचक हो गई है। तीसरे स्थान के खिलाफ इंग्लैंड और फ्रांस में खेले गए मुकाबले में किलियन एम्बाप्पे 2 गोल दागकर 'गोल्डन बूट' की दौड़ में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। हालांकि, लियोनल मेसी के पास फाइनल में उन्हें पीछे छोड़ने का मौका होगा। आइए मौजूदा स्थिति जानते हैं।
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'गोल्डन बूट' के लिए कैसी है प्रतिस्पर्धा?
तीसरे स्थान के मैच में 2 गोल दागकर फ्रांस के एम्बाप्पे 10 गोल के साथ इस दौड़ में सबसे आगे हैं। अर्जेंटीना के मेसी 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
हालांकि, स्पेन के खिलाफ फाइनल में 2 गोल (ब्रेस) करने पर वे एमबाप्पे को पीछे छोड़ सकते हैं।
इसी तरह इंग्लैंड के हैर्री केन ने 6 गोल के साथ अपना सफर समाप्त किया। वह तीसरे स्थान के मैच में नहीं खेले।
#2
'गोल्डन बॉल' की दौड़ में मेसी सबसे आगे
अर्जेंटीना के 12 गोलों में सीधा योगदान (8 गोल, 4 असिस्ट) देने के कारण मेसी सूची में सबसे आगे हैं।
इसी तरह स्पेन के रोड्री ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 655 पास पूरे करते हुए टीम के डिफेंस को मजबूती दी है, जिससे वे मेसी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनकर उभरे हैं।
इसी तरह इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम टूर्नामेंट में 7 गोल और 1 असिस्ट के साथ इंग्लैंड के मुख्य आधार रहे और इस रेस में मजबूती तीसरे नंबर पर हैं।
जानकारी
'यंग प्लेयर अवॉर्ड' की दौड़ में आगे हैं यमाल
स्पेन के 19 वर्षीय लामीन यमाल शानदार ड्रिबलिंग और मौके बनाने के दम पर गोल्डन बॉल की दौड़ में शामिल होने के साथ-साथ 'यंग प्लेयर अवॉर्ड' के भी सबसे बड़े दावेदार हैं। फाइनल में उनका प्रदर्शन उन्हें पुरस्कार के और करीब लाएगा।
सवाल
क्या एम्बाप्पे को मिल सकती है 'गोल्डन बॉल'?
एम्बाप्पे भी 'गोल्डन बॉल' की दौड़ में मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 14 गोल में योगदान (10 गोल और 4 असिस्ट) दिया है।
हालांकि, विजेता चुनने में टीम की अंतिम सफलता बहुत मायने रखती है। चूंकि, फ्रांस सेमीफाइनल में स्पेन से और फिर तीसरे स्थान के मैच में इंग्लैंड से हार गया, इसलिए मेसी (अर्जेंटीना) और रोड्री या लामिन यमाल (स्पेन) को फाइनल में पहुंचने के कारण एम्बाप्पे से ज्यादा मजबूत दावेदार माना जा रहा है।
#3
'गोल्डन ग्लव' की दौड़ में कौन है सबसे आगे?
'गोल्डन ग्लव' की दौड़ भी काफी रोचक हो गई। अर्जेंटीना के अनुभवी गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज नॉकआउट चरणों में बेहतरीन बचाव करने के साथ ग्रुप चरण के बाद से ओपन प्ले में अजेय रहे हैं।
इसी तरह स्पेन के शानदार डिफेंस की रीढ़ रहे गोलकीपर उनाई सिमोन ने 7 मैचों में केवल 1 गोल खाया है और 6 क्लीन शीट रखी हैं, जो मार्टिनेज को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
ऐसे में फाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन ही इसका निर्धारण करेगा।