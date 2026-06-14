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फीफा विश्व कप में पहली बार कतर ने हासिल किए अंक, स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ
कतर ने शानदार खेल दिखाया (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप में पहली बार कतर ने हासिल किए अंक, स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ

लेखन आदर्श कुमार
Jun 14, 2026
03:33 am
क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में कतर फुटबॉल टीम ने इतिहास रचते हुए इस टूर्नामेंट में अपना पहला अंक हासिल किया। स्विट्जरलैंड फुटबॉल टीम के खिलाफ खेला गया मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि स्विट्जरलैंड आसानी से ये मुकाबला अपने नाम कर लेगी। हालांकि, बुआलेम खुखी ने 90+4वें मिनट में हेडर से गोल दागकर मुकाबला ड्रॉ करा दिया। ऐसे में आइए मुकाबले पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

कतर को शुरुआत में मौके मिले, लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। स्विट्जरलैंड ने पहला गोल दागा। मैच के 17वें मिनट में ब्रेल एम्बोलो ने पेनल्टी से गोल किया। मैच में उनकी टीम ने 26 शॉट मारे, इस दौरान 7 टारगेट पर थे। इसके बावजूद टीम जीत नहीं दर्ज कर पाई। वहीं, कतर ने 7 शॉट मारे, इनमें से 4 टारगेट पर थे। स्विट्जरलैंड ने 70 प्रतिशत गेंद पर नियंत्रण रखा। वहीं, कतर का 30 प्रतिशत गेंद पर नियंत्रण रहा।

रिकॉर्ड

ये बने रिकॉर्ड्स 

स्विट्जरलैंड ने कतर के खिलाफ मुकाबले में 26 शॉट लगाए, जो फीफा विश्व कप के इतिहास में उसके द्वारा किसी एक मैच में लगाए गए सबसे ज्यादा शॉट हैं। इस मैच में एम्बोलो ने विश्व कप में स्विट्जरलैंड के लिए पहला पेनल्टी गोल (शूटआउट में नहीं) दागा। 13 विश्व कप और 42 मैच खेलने के बाद स्विस टीम को पहली बार पेनल्टी से गोल करने का मौका मिला। एम्बोलो ने विश्व कप 2022 में भी गोल दागा था।

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उपलब्धि

खुखी ने हासिल की ये उपलब्धि

कतर के डिफेंडर और कप्तान खुखी ने 93:59वें मिनट पर बराबरी का गोल दागकर टीम को हार से बचा लिया। यह 1966 के बाद फीफा विश्व कप के ग्रुप चरण में किया गया तीसरा सबसे देर से आया बराबरी का गोल है। उनसे आगे केवल 2014 में अमेरिका के खिलाफ पुर्तगाल के सिल्वेस्ट्रे वरेला (94:34) और 1998 में नीदरलैंड के खिलाफ मेक्सिको के लुइस हर्नांडेज (94:04) हैं। कतर विश्व कप में एक भी मैच नहीं जीत पाई है।

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