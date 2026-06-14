फीफा विश्व कप में पहली बार कतर ने हासिल किए अंक, स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ

लेखा-जोखा

मैच का लेखा-जोखा

कतर को शुरुआत में मौके मिले, लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। स्विट्जरलैंड ने पहला गोल दागा। मैच के 17वें मिनट में ब्रेल एम्बोलो ने पेनल्टी से गोल किया। मैच में उनकी टीम ने 26 शॉट मारे, इस दौरान 7 टारगेट पर थे। इसके बावजूद टीम जीत नहीं दर्ज कर पाई। वहीं, कतर ने 7 शॉट मारे, इनमें से 4 टारगेट पर थे। स्विट्जरलैंड ने 70 प्रतिशत गेंद पर नियंत्रण रखा। वहीं, कतर का 30 प्रतिशत गेंद पर नियंत्रण रहा।