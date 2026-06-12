मेक्सिको ने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026 का शानदार आगाज, मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया

लेखन आदर्श कुमार 06:32 am Jun 12, 202606:32 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 का शानदार आगाज हो गया है। पहला मुकाबला मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर बहुमूल्य 3 अंक हासिल किए। पहला मुकाबला 80,000 से अधिक लोगों ने मैदान पर देखा। ओपनिंग शेरेमनी में शकीरा और बर्ना बॉय ने रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। जूलियन क्विनोनेस विश्व कप 2026 में पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी बने। दक्षिण अफ्रीका पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई।