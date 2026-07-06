फीफा विश्व कप 2026: नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश

पहला हाफ

पेनल्टी पर गोल नहीं कर सके ब्रूनो गुइमारेस

मैच की शुरुआत से ही ब्राजील ने आक्रामक अंदाज में कई प्रयास किए और इस बीच उन्हें पेनल्टी का अवसर मिल गया। मैच के 13वें मिनट पर ब्रूनो गुइमारेस पेनल्टी को गोल में तब्दील नहीं कर सके। विपक्षी गोलकीपर नाइलैंड ने शानदार बचाव करते हुए खतरा टाला। मैच के 40वें मिनट में स्टार स्ट्राइकर विनिसियस जूनियर के प्रयास को नाइलैंड ने नाकाम किया। पहले हाफ के अंत में नॉर्वे की टीम ने कुछ मौके बनाए, लेकिन गोल नहीं कर सके।