नॉर्वे ने सेनेगल को हराकर नॉकआअट चरण में बनाई जगह

फीफा विश्व कप 2026: नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में बनाई जगह

लेखन भारत शर्मा 10:11 am Jun 23, 202610:11 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-I के एक मैच में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली। वहीं, सेनेगल 2 मैच गंवाकर विश्व कप से बाहर होने की दहलीज पर पहुंच गई है। मैच में सेनेगल ने आखिरी पलों में वापसी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नॉर्वे के लिए एर्लिंग ब्राउट हालैंड और सेनेगल से इस्माइला सार ने 2-2 गोल दागे। आइए मैच के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।