फीफा विश्व कप 2026: नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट में बनाई जगह
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-I के एक मैच में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली। वहीं, सेनेगल 2 मैच गंवाकर विश्व कप से बाहर होने की दहलीज पर पहुंच गई है। मैच में सेनेगल ने आखिरी पलों में वापसी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नॉर्वे के लिए एर्लिंग ब्राउट हालैंड और सेनेगल से इस्माइला सार ने 2-2 गोल दागे। आइए मैच के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
हाफ-1
नॉर्वे ने पहले हाफ बनाई 1-0 की बढ़त
पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में सेनेगल की रक्षापंक्ति ने नॉर्वे के हमलों को रोके रखा, लेकिन 43वे मिनट में नॉर्वे को सफलता मिल गई। स्थानापन्न खिलाड़ी मार्कस होल्मग्रेन पेडरसन ने पहला गोल दागा। यह गोल सेनेगल के कप्तान कालिदू कौलिबाली और गोलकीपर एडुआर्ड मेंडी के बीच तालमेल की कमी और खराब क्लीयरेंस का फायदा उठाते हुए किया गया था। इस तरह पहले हाफ की समाप्ति पर नॉर्वे 1-0 से आगे था।
हाफ-2
दूसरे हाफ में होलैंड ने दागे 2 गोल
दूसरे हाफ में कुल 4 गोल देखने को मिले। 48वे मिनट में नॉर्वे के मार्टिन ओडेगार्ड के सटीक पास पर स्टार स्ट्राइकर हालैंड ने गोल करते हुए बढ़त को 2-0 कर दिया। इसके बाद 53वें मिनट में सेनेगल के सादियो माने के पास पर इस्माइला सार ने गोल में बदलकर स्कोर 2-1 कर दिया। 58वे मिनट में नॉर्वे के पैट्रिक बर्ग से मिले एक बेहतरीन क्रॉस पर हालैंड ने बेहतरीन गोल कर बढ़त को 3-1 कर दिया।
जानकारी
सेनेगल ने इंजरी टाइम में दागा गोल
3-1 से पिछड़ने के बाद सेनेगल के इस्माइला सार ने 90+3वें मिनट (इंजरी टाइम) में व्यक्तिगत रूप से एक और गोल दागकर स्कोर 3-2 कर दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद फाइनल सीटी बज गई। इस तरह नॉर्वे ने 3-2 से जीत दर्ज कर ली।
रिकॉर्ड
होलैंड बने नॉर्वे के लिए सर्वाधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी
मैच में 2 गोल दागकर नॉर्वे के हालैंड ने टूर्नामेंट में अपने गोलों की संख्या 4 कर ली। वह फीफा विश्व कप इतिहास में नॉर्वे के लिए सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। नॉर्वे के किसी अन्य खिलाड़ी ने 2 से ज्यादा गोल नहीं किए हैं। हालैंड ने टूर्नामेंट के अपने पहले दोनों मैचों (इराक और सेनेगल के खिलाफ) में 2-2 गोल दागे हैं। वह नॉर्वे के लिए पिछले लगातार 12 प्रतिस्पर्धी मैचों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं।
रिकॉर्ड
चार अलग-अलग महाद्वीपों के खिलाफ जीत का अनोखा रिकॉर्ड
फीफा की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व कप इतिहास में नॉर्वे की अब तक की 4 जीत अलग-अलग फुटबॉल महाद्वीपों की टीमों के खिलाफ आई हैं। इनमें उत्तरी अमेरिका की मेक्सिको के खिलाफ 1994, दक्षिण अमेरिका की ब्राजील के खिलाफ 1998, एशिया की इराक और अफ्रीका के सेनेगल के खिलाफ 2026 की जीत शामिल हैं। इसी तरह नॉर्वे पहली बार किसी विश्व कप के ग्रुप चरण में 2 मैच जीतने में सफल रहा है।
जानकारी
नॉर्वे ने 1998 के बाद बनाई नॉकआउट में जगह
नॉर्वे के लिए यह जीत काफी मायने रखती है। इस जीत के साथ वह 1998 के बाद पहली बार विश्व कप के नॉकआउट (लास्ट-32) राउंड में जगह बनाने में सफल रही है। उसने 28 साल का सूख खत्म कर दिया है।
आंकड़े
आंकड़ों में कैसा रहा दोनों टीमों का प्रदर्शन?
मैच में दोनों टीमों में कांटे का मुकाबला दिखा। नॉर्वे ने गोल करने की 12 बार कोशिश की और 6 बार टारगेट पर शॉट लगाए। सेनेगल ने 17 बार कोशिश की और 6 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस मैच में नॉर्वे को 43 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। उसने ने 79 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 347 पास पूरे किए। सेनेगल ने 57 प्रतिशत गेंद पर कब्ज रखने के साथ 468 पास किए और उसकी एक्यूरेसी 90 प्रतिशत रही।