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फीफा विश्व कप 2026: नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से हराते हुए पहली जीत दर्ज की 
नीदरलैंड ने जीता मुकाबला (तस्वीर: एक्स/OnsOranje)

फीफा विश्व कप 2026: नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से हराते हुए पहली जीत दर्ज की 

लेखन अंकित पसबोला
Jun 21, 2026
12:32 am
क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-F मैच में नीदरलैंड फुटबॉल टीम ने स्वीडन फुटबॉल टीम को 5-1 से हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। डच टीम की इस जोरदार जीत में ब्रायन ब्रॉबी और कोडी गैकपो ने 2-2 गोल किए। इनके अलावा क्रिसेंसियो समरविल ने भी 1 गोल किया। स्वीडन की ओर से इकलौता गोल एंथनी एलंगा ने किया। यह स्वीडन की इस टूर्नामेंट में पहली ही हार है।

पहला हाफ 

ब्रायन ब्रॉबी ने पहले हाफ में किए 2 गोल

5वें मिनट में नीदरलैंड को ब्रायन ब्रॉबी ने बढ़त दिला दी। उन्होंने बाएं छोर से कोडी गैकपो के क्रॉस पर गोल किया। इसके बाद 17वें मिनट में ब्रॉबी ने बढ़त को दोगुना कर दिया। दाएं छोर से डमफ्रीज ने बेहतरीन क्रॉस दिया, जिसमें ब्रोबी ने हल्का सा टच करते हुए गोलकीपर को छकाया। मैच के 29वें मिनट में स्वीडन के यासीन अयारी ने गोल करने का मौका गंवाया। इसके बाद भी स्वीडन ने प्रयास किए, लेकिन गोल नहीं कर सके।

दूसरा हाफ 

कोडी गैकपो ने किया गोल 

दूसरे हाफ में स्वीडन की रक्षापंक्ति बिखरी हुई नजर आई, जिसका विपक्षी टीम ने खूब फायदा उठाया। दूसरे हाफ की शुरुआत में ही कोडी गैकपो (47 मिनट) ने गोल करते हुए अंतर और बड़ा दिया। मैच के 54वें मिनट में गैकपो ने एक और गोल करके विपक्षी टीम की उम्मीदों को झटका दिया। कुछ मिनट बाद एलंगा ने स्वीडन के लिए गोल करके खाता खोला। मैच की समाप्ति से कुछ मिनट पहले समरविल ने गोल करके जीत सुनिश्चित की।

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जानकारी

नीदरलैंड ने हासिल की ये उपलब्धि 

नीदरलैंड ने फीफा विश्व कप के इतिहास में अपना 100वां गोल लगाया। इसके साथ ही डच टीम इस टूर्नामेंट में गोलों का शतक लगाने वाली कुल 8वीं टीम बनी।

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