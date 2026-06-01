फीफा विश्व कप 2026: नीदरलैंड ने स्वीडन को 5-1 से हराते हुए पहली जीत दर्ज की 

पहला हाफ

ब्रायन ब्रॉबी ने पहले हाफ में किए 2 गोल

5वें मिनट में नीदरलैंड को ब्रायन ब्रॉबी ने बढ़त दिला दी। उन्होंने बाएं छोर से कोडी गैकपो के क्रॉस पर गोल किया। इसके बाद 17वें मिनट में ब्रॉबी ने बढ़त को दोगुना कर दिया। दाएं छोर से डमफ्रीज ने बेहतरीन क्रॉस दिया, जिसमें ब्रोबी ने हल्का सा टच करते हुए गोलकीपर को छकाया। मैच के 29वें मिनट में स्वीडन के यासीन अयारी ने गोल करने का मौका गंवाया। इसके बाद भी स्वीडन ने प्रयास किए, लेकिन गोल नहीं कर सके।