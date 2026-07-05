मारेक्को ने कनाडा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है

फीफा विश्व कप 2026: मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

लेखन भारत शर्मा 12:45 am Jul 05, 202612:45 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 के पहले मुकाबले में मोरक्को ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कनाडा को 3-0 से हरा दिया। इसके साथ उसने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। टेक्सास के ह्यूस्टन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन दूसरे हाफ में मोरक्को के अज्जेदीन औनाही ने 2 गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। आइए मैच के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।