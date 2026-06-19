फीफा विश्व कप 2026: मोरक्को के कप्तान अचरफ हकीमी पर बलात्कार का आरोप, चलेगा मुकदमा

बयान

हकीमी ने और क्या कहा?

हकीमी ने आगे लिखा, 'मैंने सालों तक चुप रहने का फैसला किया। मुझे विश्वास था कि अपनी गरिमा बनाए रखने, धैर्य रखने और न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने से सही फैसला आएगा। मेरे परिवार, मेरे जीवन और सबसे बढ़कर सच्चाई की कीमत पर ऐसी कहानी बताई जा रही है जो मेरी नहीं है। मुझे लगता है कि आसान निशाना बन गया हूं। मैं पहले दिन से इस मुकदमे का इंतजार कर रहा था। मुझे अब बात रखने का मौका मिलेगा।"