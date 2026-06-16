सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच 1-1 से ड्रॉ रहा मुकाबला

फीफा विश्व कप 2026: सऊदी अरब और उरुग्वे के बीच 1-1 से ड्रॉ रहा रोमांचक मुकाबला

लेखन भारत शर्मा 09:57 am Jun 16, 202609:57 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-H में 2 बार की विश्व चैंपियन उरुग्वे और सऊदी अरब फुटबॉल टीम के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। मियामी स्टेडियम में खेले गए मैच में दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। सऊदी अरब ने 41वें मिनट में गोल दागकर बढ़त बनाई। इसके बाद 80वें मिनट में उरुग्वे की ओर से किए गए शानदार गोल के कारण स्कोर बराबर हो गया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल नहीं कर सकी।