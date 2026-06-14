फीफा विश्व कप 2026: ब्राजील और मोरक्को के बीच 1-1 से ड्रॉ रहा मुकाबला

आंकड़े

विनिसियस के गोल से रियल मेड्रिड ने हासिल की उपलब्धि

ऑप्टा के अनुसार, ब्राजील और मोरक्को के बीच हुए मैच में गेंद 59 मिनट 13 सेकंड तक खेल में रही। इस साल के फीफा विश्व कप में अब तक 'बॉल-इन-प्ले' (गेंद के खेल में रहने) का यह सबसे ज्यादा समय है। विनिसियस के अपना दूसरा विश्व कप गोल करने के साथ ही, रियल मैड्रिड (79) और बायर्न म्यूनिख (79) ऐसे क्लब बन गए हैं जिनके खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल किए हैं।