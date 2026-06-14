फीफा विश्व कप 2026: ब्राजील और मोरक्को के बीच 1-1 से ड्रॉ रहा मुकाबला
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में ब्राजील फुटबॉल टीम का पहला मैच मोरक्को के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। कोच कार्लो एंसेलोटी की अगुवाई वाली ब्राजीलियाई टीम को शुरुआत में ही झटका लगा, जब मोरक्को के इस्माइल सैबारी ने शानदार गोल करके बढ़त दिला दी। हालांकि, रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर ने पहले हाफ में ही गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं देखने को मिला।
बढ़त
साइबारी ने मोरक्को को दिलाई बढ़त
पहले हाफ में मोरक्को का दबदबा देखने को मिला, जिसमें ब्राजील की टीम पिछड़ती हुई नजर आई। कासिमेरो और ब्रूनो गुइमारेस जैसे मिडफील्ड को मोरक्को के अय्यूब बौआडी का सामना करने में मुश्किल हुई। मोरक्को के इस युवा स्टार ने मैदान पर अपना दबदबा बनाए रखा। इसी दौरान 21वें मिनट में साइबारी ने विपक्षी गोलकीपर एलिसन बेकर को छकाते हुए गोल किया। उनके इस गोल ने ब्राजील को दबाव में ला दिया।
बराबरी
विनीसियस के गोल से ब्राजील ने हासिल की बराबरी
मैच के 32वें मिनट में विनीसियस ने मोरक्को के गोलकीपर यासीन बौनू को छकाते हुए एक जोरदार गोल किया। उन्होंने एरिया के अंदर गुइमारेस से बॉल ली और टीम को बराबरी पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विनीसियस ने अपने 50वें मैच में ब्राजील के लिए 10वां गोल किया, जो टीम के लिए बहुत जरूरी था। इसी बीच पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में लुकास पैक्वेटा गोल करने से चूक गए।
आंकड़े
विनिसियस के गोल से रियल मेड्रिड ने हासिल की उपलब्धि
ऑप्टा के अनुसार, ब्राजील और मोरक्को के बीच हुए मैच में गेंद 59 मिनट 13 सेकंड तक खेल में रही। इस साल के फीफा विश्व कप में अब तक 'बॉल-इन-प्ले' (गेंद के खेल में रहने) का यह सबसे ज्यादा समय है। विनिसियस के अपना दूसरा विश्व कप गोल करने के साथ ही, रियल मैड्रिड (79) और बायर्न म्यूनिख (79) ऐसे क्लब बन गए हैं जिनके खिलाड़ियों ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल किए हैं।