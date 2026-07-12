फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम क्वार्टर फाइनल के दौरान अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी के मैच रेफरी से तीखी बहस हो गई

फीफा विश्व कप 2026: लियोनल मेसी की रेफरी के साथ हुई तीखी बहस, वायरल हुआ वीडियो

लेखन भारत शर्मा 12:58 pm Jul 12, 202612:58 pm

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस रोमांचक मुकाबले के दौरान अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी का पुर्तगाली रेफरी जोआओ पिनहेरो के साथ तनावपूर्ण विवाद हो गया। इसमें वह रेफरी से आदरपूर्ण व्यवहार करने की कह रहे हैं। इसका एक वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए इस पूरे विवाद के बारे में जानते हैं।