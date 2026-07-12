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फीफा विश्व कप 2026: लियोनल मेसी की रेफरी के साथ हुई तीखी बहस, वायरल हुआ वीडियो
फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम क्वार्टर फाइनल के दौरान अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी के मैच रेफरी से तीखी बहस हो गई

फीफा विश्व कप 2026: लियोनल मेसी की रेफरी के साथ हुई तीखी बहस, वायरल हुआ वीडियो

लेखन भारत शर्मा
Jul 12, 2026
12:58 pm
क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस रोमांचक मुकाबले के दौरान अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी का पुर्तगाली रेफरी जोआओ पिनहेरो के साथ तनावपूर्ण विवाद हो गया। इसमें वह रेफरी से आदरपूर्ण व्यवहार करने की कह रहे हैं। इसका एक वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए इस पूरे विवाद के बारे में जानते हैं।

विवाद

कैसे हुआ यह विवाद?

यह विवाद पहले पहले हाफ में स्विट्जरलैंड के फ्री-किक लेने की तैयारी के दौरान हुआ था। रेफरी पिनहेरो अर्जेंटीना की रक्षा पंक्ति में खड़े मेसी को अपेक्षित दूरी तक पीछे हटने का निर्देश देते हैं, लेकिन मेसी को उनका तरीका पसंद नहीं आता है। ऐसे में फ्री-किक के तुरंत बाद मेसी रेफरी के पास जाकर प्रतिक्रिया देते हैं। लिप-रीडिंग के अनुसार, मेसी कहते हैं, "मुझसे ठीक से बात करें। मेरा अपमान न करें। मैंने आपसे ठीक से बात की है।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें मेसी और रेफरी की बहस का वीडियो

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परिचय

कौन हैं जोआओ पिनहेरो?

पिनहेरो पुर्तगाल के अग्रणी रेफरी में से एक हैं और उन्होंने यूरोप के शीर्ष अधिकारियों में अपनी जगह बना ली है। 38 वर्षीय पिनहेरो ने 2015 में पुर्तगाल के शीर्ष डिवीजन में डेब्यू किया और एक साल बाद फीफा का रेफरी बैज प्राप्त कर लिया। तब से उन्होंने UEFA चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और UEFA सुपर कप 2025 में रेफरी की भूमिका निभाई। इसके बाद ही उन्हें फीफा विश्व कप 2026 के लिए चुना गया है।

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