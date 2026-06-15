वैन डाइक ने लगाया नीदरलैंड के लिए पहला गोल (तस्वीर: एक्स/@FIFAWorldCup)

फीफा विश्व कप 2026: जापान ने नीदरलैंड को 2-2 से ड्रॉ पर रोका

लेखन अंकित पसबोला 06:48 am Jun 15, 202606:48 am

क्या है खबर?

टेक्सास में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-F मैच में जापान फुटबॉल टीम ने शानदार वापसी करते हुए नीदरलैंड फुटबॉल टीम के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। इस मैच में सभी चारों गोल दूसरे हाफ में लगे। नीदरलैंड मैच में 2 बार बढ़त बनाने के बावजूद मैच नहीं जीत सकी। डच टीम विश्व कप टूर्नामेंट में अपना ग्रुप स्टेज का शुरुआती मैच कभी नहीं हारी है और उन्होंने अपना ये सिलसिला जारी रखा है।