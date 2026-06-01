फीफा विश्व कप 2026: ईरान ने बेल्जियम को गोलरहित ड्रॉ पर रोका

दूसरा हाफ

ईरान के गोलकीपर बने अभेद दीवार

दूसरे हाफ में ईरान के गोलकीपर अलीरेजा बेइरानवंद दीवार की तरह खड़े रहे। बेल्जियम की ओर से कई प्रयासों को उन्होंने दरकिनार किया। मैच के 59वें मिनट में मैक्सिम डी क्यूपर के पास गोल करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन वह भी बेइरानवंद की चुनौती को पार नहीं कर सके। मैच के 67वें मिनट में नाथन न्गोय को रेड कार्ड मिला और बेल्जियम ने बचा हुआ मैच 10 खिलाड़ियों से खेला। दूसरे हाफ में भी कोई गोल नहीं हो सका।