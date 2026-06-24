फीफा विश्व कप 2026: घाना ने इंग्लैंड को गोलरहित ड्रॉ पर रोका

पहला हाफ

गोल रहित रहा पहला हाफ

पहले हाफ में दोनों टीमें बेरंग नजर आई, जिसमें एक भी गोल देखने को नहीं मिला। कोच थॉमस टुचेल की रणनीति वाली इंग्लिश टीम ने पहले हाफ में 78 प्रतिशत गेंद पर कब्जा रखा, लेकिन घाना की रक्षापंक्ति ने उन्हें प्रभावी मौके बनाने से रोका। इस बीच इंग्लैंड के पास कुछ मौके बने। डेक्लान राइस की फ्री-किक ऊपर गई और हैरी केन का शॉट डिफ्लेक्ट हुआ, पर कोई भी शॉट टारगेट पर नहीं लग सका।