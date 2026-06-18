घाना ने जीता मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@GhanaBlackstars)

फीफा विश्व कप 2026: घाना ने रोमांचक मुकाबले में पनामा को 1-0 से हराया

लेखन अंकित पसबोला 07:36 am Jun 18, 202607:36 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में घाना फुटबॉल टीम ने ग्रुप-L में जीत के साथ शुरुआत की है। अपने पहले मैच में घाना ने पनामा फुटबॉल टीम को 1-0 से हराते हुए 3 अहम अंक बटोरे। टोरंटो में खेले गए मैच में घाना की ओर से कालेब यिरेंकी ने गोल किया, जो कि परिणाम के लिहाज से निर्णायक साबित हुआ। इस जीत के साथ अब ग्रुप-L में घाना की टीम फिलहाल दूसरे पायदान पर पहुंच गई है।