फीफा विश्व कप 2026: हैरी केन के 2 गोलों की बदौलत इंग्लैंड ने क्रोएशिया को हराया

केन

इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने केन

केन ने फीफा विश्व कप में 12 मैचों में 10 गोल किए हैं। अब वह लिनेकर के साथ इंग्लैंड के लिए संयुक्त रूप से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। इस बीच केन ने विश्व कप गोल (10) के मामले में जर्मनी के हेल्मुट रहन, अर्जेंटीना के गेब्रियल बतिस्तुता, पेरू के टेओफिलो क्यूबिलास, जर्मनी के थॉमस मुलर और पोलैंड के ग्रेजगोर्ज लाटो की बराबरी की है। कुल मिलाकर, केन के अब इंग्लैंड के लिए 81 गोल हो गए हैं।