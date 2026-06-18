फीफा विश्व कप 2026: हैरी केन के 2 गोलों की बदौलत इंग्लैंड ने क्रोएशिया को हराया
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने अपने अभियान की जीत से शुरुआत की है। अपने पहले मुकाबले में इंग्लिश टीम ने क्रोएशिया फुटबॉल टीम को 4-2 से हराया, जिसमें हैरी केन ने 2 बेहतरीन गोल किए। वहीं, जूड बेलिंगहैम और मार्कस रैशफोर्ड ने 1-1 गोल करते हुए जीत में योगदान दिया। दूसरी तरफ क्रोएशिया की ओर से मार्टिन बटुरिना और पेटार मूसा ने 1-1 गोल करने में सफलता हासिल की।
केन
केन ने पेनल्टी के जरिए मारा पहला गोल
मैच की शुरुआत इंग्लैंड के लिए अच्छी रही और 12वें मिनट में ही उन्हें पेनल्टी मिली। हालांकि, केन की पहली कोशिश को क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविक ने बचा लिया। लेकिन रेफरी ने यह फैसला सुनाते हुए कि लिवाकोविक अपनी लाइन से बहुत जल्दी हट गए थे, रीटेक का आदेश दिया। दूसरी बार केन ने कोई गलती नहीं की और गोल करते हुए टीम को बढ़त में ला दिया।
पहला हाफ
2-2 से बराबरी पर रहा पहला हाफ
मैच के 36वें मिनट में मार्टिन बटुरिना ने विपक्षी डिफेंस की गलती का फायदा उठाते हुए गोल किया और टीम को बराबरी पर ला दिया। इंग्लैंड की ओर से लगातार हो रहे प्रयासों के बीच डेक्लान राइस के सटीक क्रॉस पर केन ने 42वें मिनट में हेडर से गोल किया। पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम के दौरान पेटार मूसा ने क्रोएशिया के लिए दूसरा गोल दागा। पहले हाफ के बाद स्कोर 2-2 से बराबरी पर रहा।
दूसरा हाफ
दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने किए 2 गोल
इंग्लैंड और क्रोएशिया के मैच में गोल लगने का सिलसिला जारी रहा। मैच के 47वें मिनट में जूड बेलिंगहैम ने एक शानदार गोल करते हुए टीम को एक बार फिर से बढ़त में ला दिया। इसके बाद भी इंग्लैंड के आक्रामक रवैये ने क्रोएशियाई रक्षापंक्ति को परेशान किया। इसी क्रम में मैच के 85वें मिनट में मार्कस रैशफोर्ड ने गोल करते हुए जीत सुनिश्चित कर दी। दूसरे हाफ में क्रोएशिया कोई गोल नहीं कर सका।
केन
इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने केन
केन ने फीफा विश्व कप में 12 मैचों में 10 गोल किए हैं। अब वह लिनेकर के साथ इंग्लैंड के लिए संयुक्त रूप से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। इस बीच केन ने विश्व कप गोल (10) के मामले में जर्मनी के हेल्मुट रहन, अर्जेंटीना के गेब्रियल बतिस्तुता, पेरू के टेओफिलो क्यूबिलास, जर्मनी के थॉमस मुलर और पोलैंड के ग्रेजगोर्ज लाटो की बराबरी की है। कुल मिलाकर, केन के अब इंग्लैंड के लिए 81 गोल हो गए हैं।
आंकड़े
इंग्लैंड ने 11 बार गोल को टारगेट किया
मैच में इंग्लैंड ने गोल करने की 21 बार कोशिश की और 11 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ क्रोएशिया ने 10 बार कोशिश की और सिर्फ 5 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस रोचक मैच में जीतने वाली टीम के पास 53.10 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। इंग्लैंड ने 88 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 476 पास पूरे किए। क्रोएशिया ने 431 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 87 प्रतिशत की रही।