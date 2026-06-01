फीफा विश्व कप 2026: जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-E मुकाबले में जर्मनी फुटबॉल टीम ने अपना पहला मैच खेल रही कुराकाओ फुटबॉल टीम को 7-1 से हरा दिया। पूरे मुकाबले में जर्मनी ने शानदार खेल दिखाया और कुराकाओ को कोई मौका ही नहीं दिया। मैच के पहले मिनट से ही जर्मनी ने आक्रामक खेल दिखाया। फेलिक्स नेमेचा ने छठे मिनट पर गोल दागकर इसकी शुरुआत की। कुराकाओ के लिए एकमात्र गोल लिवानो कोमेनेन्सिया ने 21वें मिनट में दागा।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
जर्मनी के लिए नेमेचा के अलाावा निको श्लोटरबेक (38वें मिनट), काई हावर्ट्ज (45+5 मिनट पेनल्टी), जमाल मुसियाला (47वें मिनट), नाथानिएल ब्राउन (68वें मिनट), डेनिज उंडाव (78वें मिनट) और हावर्ट्ज (88वें मिनट) ने गोल दागे। जर्मनी ने मैच में 65 प्रतिशत गेंद पर नियंत्रण रखा। वहीं, कुराकाओ का 35 प्रतिशत गेंद पर नियंत्रण रहा। मैच में जर्मनी ने 26 शॉट मारे, इस दौरान 11 टारगेट पर थे। कुराकाओ ने 6 शॉट्स मारे, इनमें 2 टारगेट पर थे।
उपलब्धि
जर्मनी ने हासिल की ये उपलब्धि
21वीं सदी में फीफा विश्व कप में केवल 5 ऐसे मुकाबले हुए हैं, जिनमें किसी टीम ने 7 या उससे अधिक गोल दागे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3 बार यह कारनामा जर्मनी ने किया है। उसने 2002 में सऊदी अरब को 8-0 से हराया था। 2014 के सेमीफाइनल में ब्राजील को 7-1 से शिकस्त दी थी। अब उन्होंने कुराकाओ को 7-1 से हराकर इस खास सूची में एक और यादगार जीत दर्ज कर ली।
इतिहास
मैनुअल नॉयर ने रचा इतिहास
मैनुअल नॉयर ने मैदान पर उतरते ही जर्मन फुटबॉल के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 40 साल और 79 दिन की उम्र में वह विश्व कप या यूरो जैसे बड़े टूर्नामेंट में जर्मनी के लिए खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने लोथार मथाउस का रिकॉर्ड तोड़ा, जो यूरो 2000 में पुर्तगाल के खिलाफ 39 साल और 91 दिन की उम्र में खेले थे। नॉयर दुनिया के दिग्गज गोलकीपरों में शुमार हैं।
जानकारी
जर्मनी ने ये रिकॉर्ड किया अपने नाम
जर्मनी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है। उनके अब 239 गोल हैं। उसने ब्राजील (238 गोल) को पीछे छोड़ा है। जर्मनी 2014 विश्व कप के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीती है।