फीफा विश्व कप 2026: जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

उपलब्धि

जर्मनी ने हासिल की ये उपलब्धि

21वीं सदी में फीफा विश्व कप में केवल 5 ऐसे मुकाबले हुए हैं, जिनमें किसी टीम ने 7 या उससे अधिक गोल दागे हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3 बार यह कारनामा जर्मनी ने किया है। उसने 2002 में सऊदी अरब को 8-0 से हराया था। 2014 के सेमीफाइनल में ब्राजील को 7-1 से शिकस्त दी थी। अब उन्होंने कुराकाओ को 7-1 से हराकर इस खास सूची में एक और यादगार जीत दर्ज कर ली।