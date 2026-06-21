जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को हराया (तस्वीर: एक्स/@Plettigoal)

फीफा विश्व कप 2026: जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को हराते हुए नॉकआउट में किया प्रवेश

लेखन अंकित पसबोला 03:35 am Jun 21, 202603:35 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-E के मैच में जर्मनी फुटबॉल टीम ने आइवरी कोस्ट 2-1 से हराते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की। आइवरी कोस्ट की ओर से फ्रैंक केसी ने गोल करते हुए टीम को बढ़त दिलाई थी। मैच में लंबे समय तक पिछड़ने के बाद जर्मनी से डेनिज उंडाव ने 2 गोल करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की। इस जीत के साथ ही जर्मनी ने राउंड ऑफ-32 का टिकट हासिल किया।