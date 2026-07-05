फीफा विश्व कप 2026: फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-16 के दूसरे मुकाबले में फ्रांस फुटबॉल टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पराग्वे को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ उसने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। फिलाडेल्फिया के अत्यधिक गर्म मौसम और पराग्वे के रक्षात्मक खेल के बीच यह मैच काफी तनावपूर्ण रहा। हालांकि, किलियन एम्बाप्पे ने निर्णायक गोल करते हुए टीम की जीत पक्की कर दी। आइए मैच के आंकड़े जानते हैं।
सुरक्षा
पराग्वे की अभेद्य रक्षा पंक्ति ने फ्रांस को किया बेअसर
मैच की शुरुआत से ही फ्रांस ने 76 प्रतिशत बॉल पर कब्जा रखते हुए दबदबा बनाया, लेकिन वे पराग्वे की मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम रही। पराग्वे ने फ्रांस को रोकने के लिए अत्यधिक शारीरिक खेल दिखाया। यही कारण रहा कि फ्रांस के स्टार फॉरवर्ड एम्बाप्पे और मार्कस थुरम को बॉक्स के आसपास बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। इससे पहले हाफ में दोनों टीमें ही गोल नहीं कर पाई और स्कोर 0-0 से बराबर रहा।
निर्णायक
फ्रांस ने दूसरे हाफ में किया निर्णायक गोल
दूसरे हाफ के 61वें मिनट में फ्रांस के मैनेजर दिदिएर डेसचैम्प्स ने ब्रैडली बारकोला की जगह युवा डेसिरे डुए को मैदान पर उतारा। 69वें मिनट में पराग्वे के डिएगो गोमेज ने डेसिरे को गलत तरीके से गिराया। VAR (वीडियो असिस्टेंट रेफरी) चेक के बाद फ्रांस को पेनल्टी दे दी गई। इस दौरान पराग्वे पेनल्टी स्पॉट के पास की घास को पैरों से खराब कर माइंड गेम खेलने की कोशिश की। हालांकि, 70वें मिनट में एम्बाप्पे ने निर्णायक गोल कर लिया।
रोमांचक
आखिरी मिनटों में बेहद रोमांचक हुआ मुकाबला
गोल खाने के बाद पराग्वे ने बराबरी के लिए कुछ हमले किए, लेकिन फ्रांस ने उन्हें विफल कर दिया। इंजरी टाइम में एम्बापे के पास दूसरा गोल करने का मौका था, लेकिन पराग्वे के गोलकीपर गिल ने शानदार 'डबल सेव' किया। फ्रांस के 1-0 से जीत दर्ज करते ही दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और मैदान पर जमकर धक्का-मुक्की देखने को मिली। हालांकि, टीम स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों ने मामले को संभाल लिया।
बराबरी
एम्बाप्पे ने की मेस्सी के रिकॉर्ड की बराबरी
एम्बाप्पे का पेनल्टी किक से किया गया गोल टूर्नामेंट में उनका 7वां गोल था। वह अब इस विश्व कप में गोल्डन बूट की दौड़ृ में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी के बराबर आ गए हैं। एम्बाप्पे के 2018 में रूस में हुए विश्व कप में डेब्यू करने के बाद से टूर्नामेंट में यह उनका 19वां गोल था। हालांकि, विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में वे अभी भी मेसी से एक गोल पीछे चल रहे हैं।
रिकॉर्ड
मैच में क्या बने रिकॉर्ड?
एम्बाप्पे के अब अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में गोलों की संख्या 57 हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने महान खिलाड़ी ऑलिवर जिरू के 57 गोलों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब वह फ्रांस के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले थिएरी हेनरी (51) से काफी आगे निकल चुके हैं। फ्रांस के मुख्य कोच और मैनेजर डेसचैम्प्स के लिए यह मुकाबला ऐतिहासिक रहा। यह उनकी मैनेजर के रूप में 100वीं अंतरराष्ट्रीय जीत रही है।
जानकारी
फ्रांस ने 1934 के बाद बरकरार रखा जीत का सिलसिला
फ्रांस ने 1934 के बाद से राउंड ऑफ-16 में कोई मैच नहीं हारा है। इसी तरह पराग्वे को 1998 में नाइजीरिया के खिलाफ मैच के बाद पहली बार फीफा विश्व कप के किसी भी मैच में एक भी कार्ड (येलो या रेड) नहीं मिला है।
आंकड़े
कैसे रहे मैच के आंकड़े?
मैच में फ्रांस ने गोल करने की 15 बार कोशिश की और 5 बार टारगेट पर शॉट लगाए। पराग्वे ने 5 बार कोशिश की और वह 1 बार टारगेट पर शॉट लगाने में सफल रही। मैच में फ्रांस का 76 प्रतिशत समय में बॉल पर कब्जा रहा। उसने 90 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 553 पास पूरे किए। इसी तरह पराग्वे का मैच में बॉल पर 24 प्रतिशत कब्जा रहा और उसने 57 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 175 पास पूरे किए।