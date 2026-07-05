फीफा विश्व कप 2026: फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

निर्णायक

फ्रांस ने दूसरे हाफ में किया निर्णायक गोल

दूसरे हाफ के 61वें मिनट में फ्रांस के मैनेजर दिदिएर डेसचैम्प्स ने ब्रैडली बारकोला की जगह युवा डेसिरे डुए को मैदान पर उतारा। 69वें मिनट में पराग्वे के डिएगो गोमेज ने डेसिरे को गलत तरीके से गिराया। VAR (वीडियो असिस्टेंट रेफरी) चेक के बाद फ्रांस को पेनल्टी दे दी गई। इस दौरान पराग्वे पेनल्टी स्पॉट के पास की घास को पैरों से खराब कर माइंड गेम खेलने की कोशिश की। हालांकि, 70वें मिनट में एम्बाप्पे ने निर्णायक गोल कर लिया।