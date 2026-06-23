फीफा विश्व कप 2026: फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया, एम्बाप्पे ने किए 2 गोल
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस फुटबॉल टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए बारिश से बाधित मैच में इराक को 3-0 से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। इसके साथ फ्रांस ने नॉकआउट चरण में भी जगह पक्की कर ली है। फिलाडेल्फिया के लिंकन फाइनेंशियल फील्ड में खेले गए इस मुकाबले में फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल दागते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए।
हाफ-1
एम्बाप्पे ने पहले हाफ में फ्रांस को दिलाई बढ़त
मैच की शुरुआत से ही फ्रांस की टीम ने गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। मूसलाधार बारिश के बीच फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने इराक लगातार हमले किए और इसमें उसे सफलता भी मिली। 14वें मिनट में माइकल ओलिस के बेहतरीन पास पर कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने बॉक्स के ठीक बाहर से एक शानदार लेफ्ट-फुटेड कर्लिंग शॉट लगाकर फ्रांस को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी। इसके बाद इराक ने भी गोल के कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली।
बारिश
पहले हाफ के बाद बारिश के कारण 130 मिनट रुका खेल
पहले हाफ के ठीक बाद तूफान और आकाशीय बिजली के खतरे को देखते हुए फीफा अधिकारियों ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए मैच को रोक दिया। इसके बाद खिलाड़ी और प्रशंसक सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लगभग 130 मिनट (2 घंटे से अधिक) के लंबे इंतजार के बाद मौसम साफ हुआ और खिलाड़ियों को वार्म-अप के बाद मैदान पर उतारा गया। यह इस विश्व कप इतिहास का मौसम के कारण रुकने वाला पहला मुकाबला बना है।
हाफ-2
फ्रांस ने दूसरे हाफ में भी दागे 2 गोल
दो घंटे के ब्रेक के बाद भी फ्रांस ने लय नहीं खोई और गीले मैदान पर आक्रामक खेल दिखाया। 54वें मिनट में इराकी रक्षापंक्ति और गोलकीपर के बीच गलतफहमी का फायदा उठाते हुए उस्मान डेम्बेले ने एम्बाप्पे को पास दिया, जिन्होंने बिना गलती किए गोल दागकर टीम को 2-0 से आगे कर दिया। इसके बाद 66वें मिनट में माइकल ओलिस के असिस्ट पर डेम्बेले ने अपने करियर का पहला गोल करते हुए टीम को 3-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी।
रिकॉर्ड
एम्बाप्पे बने विश्व कप में दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी
यह एम्बाप्पे का 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच था। इसमें अपना दूसरा गोल करने के साथ वह विश्व कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे (16 गोल) की बराबरी कर ली। अब उनसे आगे केवल अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (18 गोल) हैं। एम्बाप्पे 27 वर्ष 184 दिन की उम्र में इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहले गोल के साथ विश्व कप में 15 गोल पूरे किए थे।
रिकॉर्ड
100वें मैच में गोल करने वाले केवल तीसरे खिलाड़ी हैं एम्बाप्पे
फ्रांस के कप्तान एमबाप्पे ने एक और खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय मैच में गोल करने वाले वह इतिहास के केवल तीसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे (2010) और उरुग्वे के लुइस सुआरेज (2018) ने किया था। इसके साथ ही विश्व कप में फ्रांस के कप्तान के रूप में एमबाप्पे के गोलों की संख्या 4 हो गई है। उन्होंने महान फुटबॉलर जिनेडिन जिडान (3) को पीछे छोड़ दिया।
आंकड़े
आंकड़ों में कैसा रहा दोनों टीमों का प्रदर्शन
मैच में पूरे समय फ्रांस का दबदबा दिखाई दिया। फ्रांस गोल करने की 19 बार कोशिश की और 5 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ इराक ने 4 बार ही कोशिश की और एक बार भी टारगेट पर शॉट नहीं लगाया। इस मैच में फ्रांस के पास 56 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। उसने ने 91 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 585 पास पूरे किए। इराक ने 420 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 82 प्रतिशत की रही।