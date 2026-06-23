फीफा विश्व कप 2026: फ्रांस ने इराक को 3-0 से हराया, एम्बाप्पे ने किए 2 गोल

हाफ-2

फ्रांस ने दूसरे हाफ में भी दागे 2 गोल

दो घंटे के ब्रेक के बाद भी फ्रांस ने लय नहीं खोई और गीले मैदान पर आक्रामक खेल दिखाया। 54वें मिनट में इराकी रक्षापंक्ति और गोलकीपर के बीच गलतफहमी का फायदा उठाते हुए उस्मान डेम्बेले ने एम्बाप्पे को पास दिया, जिन्होंने बिना गलती किए गोल दागकर टीम को 2-0 से आगे कर दिया। इसके बाद 66वें मिनट में माइकल ओलिस के असिस्ट पर डेम्बेले ने अपने करियर का पहला गोल करते हुए टीम को 3-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी।