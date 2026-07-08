फीफा विश्व कप 2026: FBI ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अर्जेंटीना के खिलाफ शुरू की जांच

जांच

FBI क्या कर रही है जांच?

रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसियां ​​यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि AFA ने अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से करोड़ों डॉलर कैसे ट्रांसफर किए और क्या इन लेन-देन से अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में अपराध हो सकते हैं। फ्लोरिडा स्थित कंपनी टूरप्रोडएंटर LLC, जो विदेशों में AFA के वित्तीय दायित्वों का प्रबंधन करती है, को रिपोर्ट में जांच के प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है। यह कंपनी थिएटर मालिक जेवियर फैरोनी की है।