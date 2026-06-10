फीफा विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा लेंगी

फिफा विश्व कप 2026 का 12 जून से होगा आगाज, जानिए इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें

लेखन आदर्श कुमार 09:46 pm Jun 10, 202609:46 pm

क्या है खबर?

फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है और फीफा विश्व कप इसकी सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती है। लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार इसका आयोजन 3 देशों- अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होगा। पहला मैच 12 जून को मेक्सिको सिटी में खेला जाएगा, जबकि फाइनल 20 जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी में होगा। सभी की नजरें फुटबॉल के महाकुंभ पर होगी। ऐसे में आइए इस जुड़ी सभी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं।