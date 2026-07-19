फीफा विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर हासिल किया तीसरा स्थान

मुकाबले के पहले हाफ में इंग्लैंड ने धमाकेदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक 4 गोल दागकर फ्रांस को बैकफुट पर धकेल दिया।

मैच के तीसरे मिनट में डेकलन राइस ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला गोल किया।

18वें मिनट में एजरी कोंसा ने हेडर के जरिए दूसरा गोल दागा।

37वें और 45वें मिनट में साका ने लगातार दो गोल करके इंग्लैंड को पहले हाफ तक 4-0 से आगे कर दिया। इससे फ्रांस टीम काफी निराश दिखी।