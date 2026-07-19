फीफा विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर हासिल किया तीसरा स्थान
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में रविवार को तीसरे स्थान के लिए खेले गए अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस फुटबॉल टीम को 6-4 से हरा दिया। यह मैच सर्वाधिक गोल वाले मुकाबलों में गिना गया। मियामी स्टेडियम में खेले गए मैच में बुकायो साका ने शानदार हैट्रिक लगाई। डेक्लान राइस और एजरी कोंसा ने भी इंग्लैंड के लिए गोल दागे। फ्रांस की ओर से किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल किए और 22 गोल के साथ सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बन गए।
बढ़त
इंग्लैंड ने पहले हाफ में बनाई 4-0 की बढ़त
मुकाबले के पहले हाफ में इंग्लैंड ने धमाकेदार खेल का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक 4 गोल दागकर फ्रांस को बैकफुट पर धकेल दिया।
मैच के तीसरे मिनट में डेकलन राइस ने शानदार शुरुआत करते हुए पहला गोल किया।
18वें मिनट में एजरी कोंसा ने हेडर के जरिए दूसरा गोल दागा।
37वें और 45वें मिनट में साका ने लगातार दो गोल करके इंग्लैंड को पहले हाफ तक 4-0 से आगे कर दिया। इससे फ्रांस टीम काफी निराश दिखी।
वापसी
फ्रांस ने दूसरे हाफ में की जोरदार वापसी
दूसरे हाफ में फ्रांस ने धमाकेदार वापसी की। 48वें और 66वें मिनट में एम्बाप्पे ने लगातार 2 गोल दागे।
54वें मिनट में ब्रेडली बारकोला ने एक और गोल दागकर स्कोर 4-3 किया। 87वें मिनट में साका ने पेनल्टी पर गोल कर अपनी हैट्रिक पूरी की और इंग्लैंड को 5-3 आगे किया।
90वें मिनट में डेम्बेले ने गोल कर स्कोर 5-4 कर दिया। इंजरी समय (90+6) में जुड बेलिंगहम ने गोल दागकर इंग्लैंड को 6-4 से ऐतिहासिक जीत दिला दी।
हैट्रिक
साका की रिकॉर्ड हैट्रिक और बेलिंगहम के रिकॉर्ड तोड़ गोल
साका की हैट्रिक मैच का मुख्य आकर्षण थी, जो उन्होंने 87वें मिनट में पेनल्टी से हासिल की।
अब वह विश्व कप में हैट्रिक लगाने वाले चौथे इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले ज्योफ हर्स्ट (1966), गैरी लाइनकर (1986) और हैरी केन (2018) ने ऐसा किया था।
बेलिंगहम के अब विश्व कप में 7 गोल हो गए हैं। उन्होंने एक फीफा विश्व कप या यूरोपीय चैम्पियनशिप में इंग्लैंड की ओर से सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
रिकॉर्ड
एम्बाप्पे विश्व कप इतिहास में सर्वोच्च गोल करने वाले खिलाड़ी
फ्रांस के लिए 2 गोल कर एम्बाप्पे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने लियोनल मेसी के 21 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
तीन संस्करणों (2018, 2022 और 2026) में खेले गए 22 विश्व कप मैचों में एम्बाप्पे ने 22 गोल किए हैं। वह मेस्सी से एक गोल आगे हैं, जिन्होंने 33 मैचों में 21 गोल किए हैं।
स्पेन के खिलाफ फाइनल में मेसी के पास एम्बाप्पे को पछाड़ने का मौका होगा।
प्रदर्शन
विश्व कप में शानदार रहा एम्बाप्पे का प्रदर्शन
एम्बाप्पे ने विश्व कप में 8 मैचों में 10 गोल और 4 असिस्ट किए। उनके नाम 14 गोलों में योगदान करना शामिल हो गया है।
वहीं, मेसी ने इस विश्व कप में 12 गोलों (8 गोल, 4 असिस्ट) में योगदान दिया है।
एम्बापे एक विश्व कप में 10+ गोल करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए।
सैंडोर कोक्सिस (11 गोल, 1954), जस्ट फॉन्टेन (13 गोल, 1958) और गेर्ड मुलर (10 गोल, 1970) के बाद वह ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं।
उपलब्धि
साका ने इंग्लैंड के लिए विश्व कप में हासिल की यह उपलब्धि
साका अब विश्व कप के नॉकआउट चरण में हैट्रिक बनाने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बने हैं, उनसे पहले हर्स्ट ने 1966 के फाइनल में यह कारनामा किया था।
उनके इंग्लैंड के लिए 56 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 17 गोल हो गए, जिनमें 6 विश्व कप में आए हैं।
उन्होंने 3 गोल विश्व कप 2022 में भी किए थे। फ्रांस ने अप्रैल 1968 में युगोस्लाविया के खिलाफ यूरो क्वालीफाइंग मैच के बाद पहली बार पहले हाफ में 4 गोल खाए हैं।
रिकॉर्ड
इंग्लैंड के लिए बने ये बड़े रिकॉर्ड
इंग्लैंड ने विश्व कप में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो 1966 में घरेलू मैदान पर मिली सफलता के बाद है।
राइस अब विश्व कप के एक मैच में गोल करने और असिस्ट करने वाले इंग्लैंड के छठे खिलाड़ी हैं।
राइस 2002 में डेविड बेकहम के बाद एक विश्व कप में कॉर्नर से 2 असिस्ट दर्ज करने वाले पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी भी हैं।
राइस और साका विश्व कप मैच में गोल करने वाले आर्सेनल के दूसरे खिलाड़ी हैं।
आंकड़े
मैच में कैसा रहा दोनों टीमों का प्रदर्शन?
मैच में इंग्लैंड ने गोल करने की 18 बार कोशिश की और 10 बार टारगेट पर शॉट लगाए।
फ्रांस ने 18 बार कोशिश की और 9 बार टारगेट पर शॉट लगाने में सफल रही।
मैच में इंग्लैंड का 55 प्रतिशत समय में बॉल पर कब्जा रहा। उसने 92 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 475 पास पूरे किए।
इसी तरह फ्रांस का मैच में 45 प्रतिशत बॉल पर कब्जा रहा और उसने 92 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 414 पास पूरे किए।