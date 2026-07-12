फीफा विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह

बढ़त

नार्वे ने बनाई थी शुरुआती बढ़त

मैच के 36वें मिनट में नॉर्वे के एंड्रियास शेल्डेरुप ने बेहतरीन फिनिशिंग के साथ गोल दागकर नॉर्वे को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद पहले हाफ के इंजरी टाइम (45+2 मिनट) में नॉर्वे की गोल किक के दौरान गेंद स्काईकैम केबल से टकरा गई, लेकिन रेफरी ने खेल जारी रखा। ऐसे में इंग्लैंड एलियट एंडरसन के पास पर बेलिंगहैम ने शानदार गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। रेफरी फैसले से नॉर्वे के खिलाड़ी और कोच नाराज दिखे।