फीफा विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

संघर्ष

दूसरे हाफ में देखने को मिला कड़ा संघर्ष

दूसरे हाफ में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। 54वें मिनट में इंग्लैंड के जैरेल क्वानसा को रेड कार्ड मिलने के कारण इंग्लैंड को 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ा। इसके बावजूद 59वें मिनट में हैरी केन ने पेनल्टी पर शानदार गोल कर इंग्लैंड की बढ़त को 3-1 कर दिया। हालांकि, 68वें मिनट में मेक्सिको के राउल जिमेनेज ने पेनल्टी के जरिए एक और गोल किया, लेकिन इंग्लैंड ने अंत तक अपनी 3-2 की बढ़त को बनाए रखा।