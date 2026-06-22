फीफा विश्व कप 2026: मिस्र ने न्यूजीलैंड को हराया, 92 साल बाद हासिल की पहली जीत
क्या है खबर?
मिस्र फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत के 92 साल के सूखे को खत्म कर दिया है। उसने वैंकूवर के BC प्लेस स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप-G के मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर जीत दर्ज की। 1934 में अपना पहला विश्व कप करने वाली मिस्र टीम की यह फुटबॉल के महाकुंभ में पहली जीत है। इस जीत के बाद मिस्र के खिलाड़ियों ने बेहद शानदार अंदाज में जश्न मनाया।
हाफ-1
न्यूजीलैंड ने पहले हाफ में हासिल की बढ़त
मैच की शुरुआत को देखकर लगा नहीं था कि मिस्र का 92 साल काउसकी पहली जीत का सूखा खत्म हो जाएगा। न्यूजीलैंड टीम ने 15वें मिनट में ही बढ़त हासिल कर ली। उसके लिए फिन सरमन ने शानदार गोल दागा। न्यूजीलैंड टीम को मिले कॉर्नर पर टिम पायने ने किक मारी और गेंद को सीधे बॉक्स में पहुंचाया। इस पर फिन ने बेहतरीन हैडर से गोल दागकर 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद कोई गोल नहीं हुआ।
हाफ-2
मिस्र ने दूसरे हाफ में 3 गोल दागकर हासिल की जीत
पहले हाफ की नाकामी के बाद मिस्र ने दूसरे हाफ में आक्रामक रणनीति अपनाई और उसे इसका फायदा भी मिला। 58वें मिनट में मुस्तफा जीको ने मोहम्मद हैनी के क्रॉस को हैडर से गोलपोस्ट में डालकर स्कोर बराबर कर दिया। 67वें मिनट में मिस्र ने जीको के पास पर मोहम्मद सलाह ने गोल कर 2-1 की बढ़त दिला दी। 82वें मिनट में सलाह के कॉर्नर को ट्रेजेगुएट ने गोल में तब्दील कर मिस्र को 3-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी।
रिकॉर्ड्स
मैच में ये बने रिकॉर्ड्स
विश्व कप इतिहास में यह पहला मौका है जब मिस्र की टीम ने किसी मैच में 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही मिस्र ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतराष्ट्रीय फुटबॉल में अपना कभी न हारने का सिलसिला बरकरार रखा है। यह विश्व कप के मैच में मिस्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसी तरह जिको द्वारा 58वें मिनट में दागा गया गोल उनके करियर का पहला विश्व कप गोल साबित हुआ है।
आंकड़े
आंकड़ों में कैसा रहा दोनों टीमों का प्रदर्शन
मैच में दोनों टीमों में कांटे का मुकाबला दिखा। मिस्र गोल करने की 19 बार कोशिश की और 7 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने 10 बार ही कोशिश की और 5 बार टारगेट पर शॉट लगाए। इस रोचक मैच में मिस्र के पास 56 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। उसने ने 88 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 476 पास पूरे किए। न्यूजीलैंड ने 366 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 82 प्रतिशत की रही।
अंक तालिका
मैच के बाद कैसी है अंक तालिका की स्थिति?
ग्रुप-G में मुकाबले के बाद अंक तालिका पूरी तरह बदल गई और नॉकआउट चरण (राउंड ऑफ 32) का गणित बेहद रोमांचक हो गया है। मिस्र अब 4 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर है। उसका अंतिम मुकाबला ईरान से होगा। इसमें उसके ड्रॉ खेलने पर भी वह नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। इसी तरह हारने की स्थिति में वह 4 अंकों और मजबूत गोल अंतर (+2) के तीसरे स्थान वाली टीम के रूप में आगे बढ़ सकती है।