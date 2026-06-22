मिस्र ने फुटबॉल विश्व कप इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है

फीफा विश्व कप 2026: मिस्र ने न्यूजीलैंड को हराया, 92 साल बाद हासिल की पहली जीत

लेखन भारत शर्मा 10:46 am Jun 22, 202610:46 am

क्या है खबर?

मिस्र फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप में अपनी पहली जीत के 92 साल के सूखे को खत्म कर दिया है। उसने वैंकूवर के BC प्लेस स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप-G के मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर जीत दर्ज की। 1934 में अपना पहला विश्व कप करने वाली मिस्र टीम की यह फुटबॉल के महाकुंभ में पहली जीत है। इस जीत के बाद मिस्र के खिलाड़ियों ने बेहद शानदार अंदाज में जश्न मनाया।