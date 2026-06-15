काबो वर्डे ने कमाल कर दिया (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप डेब्यू में काबो वर्डे का कमाल, पूर्व चैंपियन स्पेन को ड्रॉ पर रोका

लेखन आदर्श कुमार 11:32 pm Jun 15, 202611:32 pm

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-H मुकाबले में काबो वर्डे (केप वर्डे) ने कमाल कर दिया। विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रही टीम ने 2010 की विश्व चैंपियन स्पेन को 0-0 की बराबरी पर रोक दिया। मुकाबले में दोनों टीमों की ओर से कोई गोल नहीं हुआ, जिसके चलते दोनों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा। स्पेन ने मैच के दौरान कई मौके बनाए, लेकिन उसकी टीम एक भी अवसर को गोल में नहीं बदल सकी।