फीफा विश्व कप 2026: क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया

दूसरा हाफ

दूसरे हाफ में बुदिमिर ने दागा गोल

दूसरे हाफ की शुरुआत में क्रोएशिया ने रणनीतिक बदलाव किए, जिसमें बुदिमिर और क्रामारिच को मैदान पर उतारा। मैच के 54वें मिनट में स्टानिसिच के दाहिने छोर से शानदार क्रॉस पर बुदिमिर ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद क्रोएशिया ने दबाव बढ़ाया, लेकिन गोल करने के कई मौके बर्बाद हुए। आखिर में पनामा के जवाबी हमले के बावजूद मुकाबले में कोई और गोल नहीं देखने को मिला।