क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हरा दिया है

फीफा विश्व कप 2026: क्रोएशिया ने घाना को हराया, इंग्लैंड ने पनामा पर दर्ज की जीत

लेखन भारत शर्मा 08:47 am Jun 28, 202608:47 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-L में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में जगह बनाई, जबकि घाना टीम तीसरे स्थान पर खिसकने के बावजूद नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही। इसी तरह दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जबकि पनामा अंतिम स्थान के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई।