फीफा विश्व कप 2026: क्रोएशिया ने घाना को हराया, इंग्लैंड ने पनामा पर दर्ज की जीत
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-L में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में जगह बनाई, जबकि घाना टीम तीसरे स्थान पर खिसकने के बावजूद नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही। इसी तरह दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, जबकि पनामा अंतिम स्थान के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
मुकाबला
क्रोएशिया ने इस तरह दर्ज की जीत
मैच के 31वें मिनट में क्रोएशिया के मिडफील्डर पेटार सुचिच ने लगभग 30 गज की दूरी से एक शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद 73वें मिनट में घाना के लिए डेरेक लुकासेन ने गोल कर स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। 83वें मिनट में क्रोएशिया के कप्तान लुका मोड्रिच के सटीक कॉर्नर पर निकोला व्लासिच ने बेहतरीन हेडर लगाकर गोल करते हुए टीम की 2-1 से जीत पक्की कर दी।
जानकारी
घाना के पहले गोल पर हुआ विवाद
घाना की ओर से किए गए पहले गोल पर काफी विवाद देखने को मिला। क्रोएशिया ने ऑफसाइड पर खड़े खिलाड़ी के खेल में बाधा डालने की शिकायत की। इस दौरान लगभग 4 मिनट तक VAR रिव्यू देखा गया, लेकिन गोल को सही माना गया।
रिकॉर्ड
मैच में क्या बने रिकॉर्ड?
क्रोएशिया के कप्तान मोड्रिच (40 वर्ष और 291 दिन) विश्व कप इतिहास में गोल करने में मदद करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसी तरह 31वें मिनट में पहला गोल दागने वाले पेटार सुचिच (22 वर्ष और 245 दिन) विश्व कप इतिहास में क्रोएशिया के लिए गोल करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड योस्को ग्वार्डियोल (2022 में मोरक्को के खिलाफ 20 वर्ष और 328 दिन) के नाम था।
मुकाबला
इंग्लैंड ने इस तरह हासिल की जीत
दोनों टीमों के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण मैच का पहला हाॅफ गोल रहित रहा। पनामा की मजबूत रक्षापंक्ति ने शुरुआती 60 मिनट तक इंग्लैंड को रोके रखा। मैच के 62वें मिनट में इंग्लैंड के ज्यूड बेलिंघम ने बुकायो साका की कॉर्नर किक पर शानदार गोल करके 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद 67वें मिनट में बेलिंघम के ही क्रॉस पास पर कप्तान हैरी केन ने बेहतरीन हेडर के जरिए गोल कर इंग्लैंड की जीत 2-0 से पक्की कर दी।
रिकॉर्ड
इंग्लैंड बनाम पनामा मैच में ये बने रिकॉर्ड्स
इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के अब विश्व कप कप इतिहास में कुल 11 गोल हो गए हैं। वह गैरी लिनेकर (10 गोल) को पीछे छोड़कर विश्व कप में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड का यह 15वां विश्व कप मैच था। वह इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक मैच खेलने वाले पीटर शिल्टन (17 मैच) के करीब पहुंच गए हैं। पनामा की विश्व कप में यह लगातार छठी हार थी।