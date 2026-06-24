फीफा विश्व कप 2026: कोलंबिया ने डीआर कांगो को हराते हुए नॉकऑउट में किया प्रवेश
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में कोलंबिया फुटबॉल टीम ने डीआर कांगो फुटबॉल टीम के खिलाफ कड़े मुकाबले में 1-0 से जीत हासिल करके नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की की। जापोपान में खेले गए इस मैच में कोलंबिया को गोल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। मैच के 76वें मिनट में डेनियल मुनोज ने गोल किया, जो कि परिणाम के लिहाज से निर्णायक साबित हुआ। इस टीम ने इससे पहले उज्बेकिस्तान को हराया था।
गोल
मुनोज के गोल से जीती कोलंबिया
कोलंबिया ने पहले हाफ में 14 शॉट्स के साथ दबदबा बनाए रखा, लेकिन कांगो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी के शानदार प्रदर्शन की वजह से वे गोल नहीं कर पाए। पहले हाफ में एक बेहतरीन मौका गंवाने वाले मुनोज ने दूसरे हाफ में गोल दागकर उस गलती की भरपाई कर ली। यह एक हफ्ते से भी कम समय में मुनोज का कोलंबिया के लिए दूसरा गोल साबित हुआ।
ट्विटर पोस्ट
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🇨🇴 Colombia have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
अंक तालिका
ग्रुप-K में शीर्ष पर मौजूद है कोलंबिया
ग्रुप-K में मौजूद कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। यह लैटिन अमेरिकी देश फिलहाल तालिका में शीर्ष पर मौजूद है। इस ग्रुप से पुर्तगाल फुटबॉल टीम दूसरे स्थान पर है, जिसने 1 मैच जीता है और 1 ड्रॉ खेला है। इस ग्रुप से तीसरे स्थान पर मौजूद कांगो ने 1 मैच हारा है और 1 ड्रॉ खेला है। वहीं, उज्बेकिस्तान अपने दोनों मैच हारकर राउंड ऑफ-32 की दौड़ से बाहर हो चुकी है।