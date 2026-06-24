कोलंबिया ने नॉकऑउट में किया प्रवेश (तस्वीर: एक्स/@FCFSeleccionCol)

फीफा विश्व कप 2026: कोलंबिया ने डीआर कांगो को हराते हुए नॉकऑउट में किया प्रवेश

लेखन अंकित पसबोला 01:19 pm Jun 24, 202601:19 pm

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में कोलंबिया फुटबॉल टीम ने डीआर कांगो फुटबॉल टीम के खिलाफ कड़े मुकाबले में 1-0 से जीत हासिल करके नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की की। जापोपान में खेले गए इस मैच में कोलंबिया को गोल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। मैच के 76वें मिनट में डेनियल मुनोज ने गोल किया, जो कि परिणाम के लिहाज से निर्णायक साबित हुआ। इस टीम ने इससे पहले उज्बेकिस्तान को हराया था।