केप वर्दे ने उरुग्वे को भी ड्रॉ पर रोक दिया

फीफा विश्व कप 2026: केप वर्दे ने फिर किया उलटफेर, उरुग्वे को ड्रॉ पर रोका

लेखन भारत शर्मा 09:53 am Jun 22, 202609:53 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन जैसी टीम के खिलाफ दमदार खेल से बिना कोई गोल खाए ड्रॉ खेलने वाली केप वर्दे फुटबॉल टीम ने रविवार रात को फिर से उलटफेर कर दिया। उसने ग्रुप-H में अपने दूसरे मुकाबले में उरुग्वे के खिलाफ भी उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए 2-2 से ड्रॉ खेलने में सफलता हासिल की। इस ड्रॉ के साथ वह इस ग्रुप में उरुग्वे के साथ अभी भी नॉकआउट दौर में पहुंचने की दौड़ में बनी हुई है।