कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को हराया (तस्वीर: एक्स/@CANMNT_Official)

फीफा विश्व कप 2026: कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को हराते हुए राउंड ऑफ-16 में बनाई जगह

लेखन अंकित पसबोला 02:37 am Jun 29, 202602:37 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ-32 मुकाबले में कनाडा फुटबॉल टीम ने दक्षिण अफ्रीका फुटबॉल टीम को हराते हुए अगले राउंड में प्रवेश किया। लॉस एंजेलिस स्टेडियम में कनाडा की ओर से स्टीफन यूस्टाकियो ने इकलौता गोल किया, जो निर्णायक साबित हुआ। राउंड ऑफ-16 में कनाडा ने पहली बार जगह बनाई है। दूसरी तरफ जुझारू प्रदर्शन करने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम का सफर इस टूर्नामेंट में समाप्त हो गया।