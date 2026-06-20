फीफा विश्व कप 2026: ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराया, कुन्हा ने दागे 2 गोल

अंक तालिका

अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची ब्राजील टीम

इस जीत के साथ ब्राजील की टीम 4 अंकों के साथ अपने ग्रुप-C में शीर्ष पर पहुंच गई है। मोरक्कों के भी 4 अंक हैं, लेकिन गोल के मामले में ब्राजील की टीम उससे ऊपर है। स्कॉटलैंड 3 अंकों के साथ तीसरे और हैती चौथे पायदान पर है। यह 41वीं बार है जब ब्राजील ने विश्व कप मैच में कम से कम 3 गोल किए हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी देश के लिए यह सबसे ज्यादा बार है।