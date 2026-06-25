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फीफा विश्व कप 2026: ब्राजील और मोरक्को ने अपने-अपने मैच जीतकर नॉकआउट में बनाई जगह
ब्राजील ने जीता मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@i3merz)

फीफा विश्व कप 2026: ब्राजील और मोरक्को ने अपने-अपने मैच जीतकर नॉकआउट में बनाई जगह

लेखन अंकित पसबोला
Jun 25, 2026
08:23 am
क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में ब्राजील फुटबॉल टीम ने स्कॉटलैंड फुटबाल टीम को 3-0 से हराया। ब्राजील से विनिसियस जूनियर ने 2 गोल किए और 1 गोल मैथियस कुन्हा ने किया। वहीं, ग्रुप-C के अन्य मुकाबले में मोरक्को फुटबॉल टीम ने हैती फुटबॉल टीम को 4-2 से शिकस्त दी। इस हार के साथ ही हैती का सफर समाप्त हो गया। मोरक्को और ब्राजील ने राउंड ऑफ-32 में जगह बनाई।

ब्राजील 

इस तरह से जीती ब्राजील की टीम 

मैच के 7वें मिनट में ही विनीसियस ने गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। दरअसल, स्कॉटलैंड के डिफेंडर स्कॉट मैकेना की गलती का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। वहीं, पहले हाफ के अतिरिक्त समय (45+3 मिनट) में विनीसियस ने दूसरा गोल दागा और स्कोर 2-0 कर दिया। मैच के 60वें मिनट में कुन्हा ने तीसरा गोल कर मैच को पूरी तरह ब्राजील के पक्ष में कर दिया। दूसरी तरफ स्कॉटिश टीम 1 भी गोल नहीं कर सकी।

जानकारी

76वें मिनट में नेमार मैदान पर उतरे 

मैच के 76वें मिनट में नेमार मैदान पर उतरे। इसके साथ ही वह 4 फीफा विश्व कप खेलने वाले ब्राजील के चौथे खिलाड़ी बन गए।

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मोरक्को 

मोरक्को ने 4-2 से जीता मुकाबला

मोरक्को ने मैच में 2 बार पिछड़ने के बावजूद हैती को शिकस्त दी। इस मुकाबले में मोरक्को के लेनी जोसेफ ने आत्मघाती गोल करके विपक्षी टीम को बढ़त दिला दी। मैच के 39वें मिनट पर अचरफ हकीमी ने गोल करके बराबरी दिलाई। 43वें मिनट पर विल्सन इसिदोर ने दूसरा गोल करके फिर से हैती को आगे कर दिया। फिर इस्माइल सैबारी ने गोल करके स्कोर 2-2 किया। दूसरे हाफ में मोरक्को से सौफियान रहीमी और गेसिम यासीन ने गोल किए।

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