फीफा विश्व कप 2026: ब्राजील और मोरक्को ने अपने-अपने मैच जीतकर नॉकआउट में बनाई जगह

मोरक्को

मोरक्को ने 4-2 से जीता मुकाबला

मोरक्को ने मैच में 2 बार पिछड़ने के बावजूद हैती को शिकस्त दी। इस मुकाबले में मोरक्को के लेनी जोसेफ ने आत्मघाती गोल करके विपक्षी टीम को बढ़त दिला दी। मैच के 39वें मिनट पर अचरफ हकीमी ने गोल करके बराबरी दिलाई। 43वें मिनट पर विल्सन इसिदोर ने दूसरा गोल करके फिर से हैती को आगे कर दिया। फिर इस्माइल सैबारी ने गोल करके स्कोर 2-2 किया। दूसरे हाफ में मोरक्को से सौफियान रहीमी और गेसिम यासीन ने गोल किए।