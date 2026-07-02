फीफा विश्व कप 2026: बेल्जियम ने सेनेगल को हराते हुए राउंड ऑफ-16 में प्रवेश किया

दूसरा हाफ

दूसरे हाफ में लगे खूब गोल

दूसरे हाफ की शुरुआत में इस्माइला सार (51वें मिनट) ने बेहतरीन गोल कर सेनेगल की बढ़त 2-0 कर दी। मैच के 86वें मिनट में लुकाकू ने गोल कर वापसी का रास्ता खोला और 3 मिनट बाद टिलेमांस ने हेडर से स्कोर 2-2 कर दिया। निर्धारित समय पर बराबरी रहने के बाद मैच अतिरिक्त समय में पहुंचा। जब मैच पेनल्टी शूटआउट की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी बेल्जियम को पेनल्टी मिली, जिसे टिलेमांस (125वें मिनट) ने गोल कर दिया।