अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह

फीफा विश्व कप 2026: अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया, सेमीफाइनल में बनाई जगह

लेखन भारत शर्मा 09:16 am Jul 12, 202609:16 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 के आखिरी क्वार्टरफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना फुटबॉल टीम और स्विट्जरलैंड के बीच कांटे का मुकाबला खेला गया। इसमें निर्धारित समय तक 1-1 की बराबरी पर रहने के बाद अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय में 2 गोल दागकर 3-1 से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली। कैनसस सिटी स्टेडियम में खेले गए इस नॉकआउट मुकाबले में दोनों टीमों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया। आइए मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।