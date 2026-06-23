फीफा विश्व कप 2026: अर्जेटीना ऑस्ट्रिया को हराकर नॉकआउट में पहुंची, मेसी ने दागे 2 गोल
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के नायक एक बार फिर लियोनल मेसी रहे, जिन्होंने 38वें मिनट में ऐतिहासिक गोल दागा और वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा उन्होंने 90+5वें मिनट में भी गोल किया। ऑस्ट्रिया की टीम का डिफेंस पूरे मुकाबले में खराब रहा। ऐसे में आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
पेनल्टी
मेसी पहले हाफ में पेनल्टी को गोल में नहीं बदल सके
पहले हाफ में अर्जेटीना को शानदार मौका मिला, जब लाउतारो मार्टिनेज ऑस्ट्रिया के खिलाड़ियों अलेक्जेंडर श्लागर और स्टीफन पॉश की चुनौती के बाद पेनल्टी बॉक्स में गिर गए। रेफरी ने पेनल्टी दी और जिम्मेदारी मेसी ने संभाली। हालांकि, वह इस सुनहरे अवसर को गोल में नहीं बदल सके। उन्होंने बेहद धीमे अंदाज में रन-अप लिया, लेकिन उनका शॉट दाहिने पोस्ट के बाहर चला गया। गोलकीपर सही दिशा में गए, मगर उन्हें गेंद रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा।
गोल
ऐसे दागा मेसी ने पहला गोल
मैच के 39वें मिनट में अर्जेंटीना ने शानदार टीमवर्क का नजारा पेश किया। खिलाड़ियों ने तेजी से पासों का आदान-प्रदान करते हुए गेंद को पेनल्टी क्षेत्र तक पहुंचाया। इसके बाद गेंद मेसी के पास आई और उन्होंने अपने पुराने अंदाज में सटीक और दमदार फिनिश करते हुए गेंद को गोलकीपर अलेक्जेंडर श्लागर के पास से गोल में पहुंचा दिया। ये इस विश्व कप में उनका चौथा गोल साबित हुआ। अल्जीरिया के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक स्कोर किया था।
दूसरा
ऐसे दागा मेसी ने दूसरा गोल
अर्जेंटीना ने तेज जवाबी हमला बोला, जिसमें जूलियन अल्वारेज बाएं छोर से गेंद लेकर ऑस्ट्रिया के गोल की ओर बढ़े। उनका शॉट गोलकीपर अलेक्जेंडर श्लागर ने रोक लिया, लेकिन रिबाउंड पर गेंद मेसी के पास पहुंच गई। गोल के सामने कई ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी मौजूद थे। मेसी का पहला प्रयास निकोलस सीवाल्ड से टकराकर लौट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे प्रयास में उनका शॉट केविन डान्सो को पार करते हुए गोल में समा गया।
इतिहास
फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी बने मेसी
मेसी के अब फीफा विश्व कप में 18 गोल हो गए हैं। उन्होंने जर्मनी के दिग्गज मिरोस्लाव क्लोजे (16 गोल) को पीछे छोड़ा है। इस सूची में ब्राजील के रोनाल्डो 15 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और जर्मनी के गर्ड म्यूलर 14-14 गोल के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर हैं। 28 मैच खेलने वाले मेसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं।
अनचाहा
ये अनचाहा रिकॉर्ड आया मेसी के नाम
मेसी के नाम फीफा विश्व कप में एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ पेनल्टी चूकने के साथ वह विश्व कप इतिहास में 3 पेनल्टी मिस करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व कप में उन्होंने अब तक 7 पेनल्टी लेने का प्रयास किया है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में यह मेसी के करियर की 33वीं चूकी हुई पेनल्टी रही।
आंकड़े
मैच के आंकड़ों पर एक नजर
मैच में अर्जेटीना ने गोल करने की 12 बार कोशिश की और 3 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया ने 6 बार गोल करने की कोशिश की और सिर्फ एक बार ही टारगेट पर शॉट लगाया। इस रोचक मैच में जीतने वाली टीम के पास 54 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। ऑस्ट्रिया ने 87 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 440 पास पूरे किए। अर्जेटीना ने 539 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 90 प्रतिशत की रही।