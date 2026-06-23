लियोनल मेसी छा गए (फाइल तस्वीर)

फीफा विश्व कप 2026: अर्जेटीना ऑस्ट्रिया को हराकर नॉकआउट में पहुंची, मेसी ने दागे 2 गोल

लेखन आदर्श कुमार 12:36 am Jun 23, 202612:36 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस जीत के नायक एक बार फिर लियोनल मेसी रहे, जिन्होंने 38वें मिनट में ऐतिहासिक गोल दागा और वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा उन्होंने 90+5वें मिनट में भी गोल किया। ऑस्ट्रिया की टीम का डिफेंस पूरे मुकाबले में खराब रहा। ऐसे में आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।