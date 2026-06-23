फीफा विश्व कप 2026 में अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से हरा दिया है

फीफा विश्व कप 2026: अल्जीरिया ने जॉर्डन को हराया, नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदें जीवित

लेखन भारत शर्मा 11:18 am Jun 23, 202611:18 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप-J में खेले गए एक अहम मुकाबले में अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ उसने अपनी नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। अब तीसरे मैच के परिणाम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। मैच में 0-1 से पिछड़ने के बाद अल्जीरिया ने शानदार वापसी की और लगातार 2 गोल करते हुए मैच को अपने पक्ष में कर लिया। आइए इस मैच के रिकॉर्ड और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।